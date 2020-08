4









No, non è piaciuta a tutti. La terza maglia bianconera, 'maculata' su sfondo arancione, magari sarà apprezzata dall'Orange doc Matthijs de Ligt ma... ai tifosi proprio non è andata giù. Nella classica anticipazione de @LaMagliaBianconera attraverso i propri profili social, i supporters della Juventus si sono scatenati sui commenti: c'è chi la ritiene 'orribile', chi prova a farsela piacere, chi non capisce perché l'effetto maculato svanisca sul retro. In effetti, sembra un'opera a metà: dietro la schiena però le regole Uefa impongono uno spazio chiaro in cui numero e nome sia ben visibile. Una sfilza di reazioni che vi proponiamo qui in basso. E voi? Come avete reagito a questa nuova 'opera' a cura di Adidas?