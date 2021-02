6









Non c'è difesa. O meglio: non c'è terzino, quello destro. La Juve è pronta a incerottarsi e partire verso Verona: in questi giorni che separano i bianconeri dalla sfida del Bentegodi, c'è da fare la conta e serrare le fila. C'è un reparto intero indisponibile: fuori Danilo per squalifica, out anche Cuadrado, Bonucci e Chiellini per infortunio. Due centrali e un terzino a disposizione, poi gli under 23 a rimpinguare. Ma chi gioca sulla fascia? Alex Sandro 'riadattato' con Bernardeschi o Frabotta nel ruolo di esterni bassi; Demiral più largo e Dragusin centrale con De Ligt (ma senza alternative nel caso in cui dovesse fermarsi un centrale). Oppure? Weston McKennie.



LA TENTAZIONE - Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: l'americano ha già giocato da terzino destro, l'ha fatto in un paio di occasioni allo Schalke 04, dove la sua duttilità ha fatto storia. Il problema è che Pirlo si priverebbe di una pedina fondamentale a centrocampo: torna Rabiot, ma non basta mica. Altra opzione, al momento più concreta, è l'ipotesi di difesa a tre: Demiral con De Ligt e Alex Sandro, Chiesa a tutta fascia e Frabotta lo stesso sul lato opposto.