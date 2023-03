"Reset". L'ha scritto sui suoi social Paulvenerdì, due giorni dopo il ritardo in ritiro alla vigilia di Juventus-Friburgo e la successiva esclusione dai convocati per la sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo una multa salata, Paul sembra tornato. çìha confermato ieri Massimiliano Allegri: "Paul è a disposizione, non è che per un ritardo lo teniamo sempre in punizione". Secondo quanto raccolto da Tuttosport, questa sera contro la Sampdoria il tecnico è tentato di schierarlo per la prima volta da titolare, alle spalle di Dusan Vlahovic. E l’emoticon con il sorriso sornione che il francese ha aggiunto alla foto in cui si allaccia le scarpette, postata ieri sera, lascia trasparire da parte sua la convinzione che la tentazione di Allegri si trasformi in realtà.