Quel 4-3-3 inizialmente previsto un anno fa di questi tempi, quando si doveva programmare la stagione, non si è praticamente mai visto. Complice gli infortuni, la ricerca di un maggior equilibrio difensivo e il ruolo di alcuni come Filip Kostic, perfetto per il 3-5-2.da quanto riferisce Tuttosport, si è parlato ovviamente della stagione 2023/2024 e dell'idee tecnico-tattiche che per forza di cose condizioneranno le scelte sul mercato."L'allenatore della Juve sta ragionando, d’intesa con gli uomini mercato bianconeri, su un sistema di gioco variabile", si legge sul quotidiano. Un ritorno al passato e alla difesa a quattro con l'idea magari di arretrare Kostic come "terzino puro", un tentativo di cui lo stesso Max aveva parlato timidamente in stagione. La vera tentazione del tecnico però riguarda Paul Pogba.Non tutto ma tanto dipenderà dal francese. La Juventus crede in lui ma adesso toccherà a lui dimostrare di essersi messo alle spalle la stagione da incubo e di poter dare continuità a quei rari lampi visti nelle scorse settimane, prima di fermarsi per l’ennesimo infortunio. Allegri sta pensando ad utilizzarlo da trequartista, tra le linee, dove Paul avrebbe meno campo da coprire e più possibilità di incidere nelle zone offensive. L'alternativa in quella posizione sarebbe Miretti. E davanti? Un centravanti e un attaccante di movimento, ma qui, ancora tanta incertezza, sarà il mercato a definire tutto.