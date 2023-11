La Juve spinge per arrivare a un colpo che porti maggiore qualità a centrocampo. Tuttosport in edicola oggi scrive di una telefonata di cortesia con l'agente di Rodrigo De Paul, il profilo ideale rispetto alle richieste del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. De Paul ha aperto al ritorno in Italia, così come l'Atletico alla cessione, prestito con riscatto dettato dalla qualificazione Champions, ma i colchoneros non vogliono fare sconti.