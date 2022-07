Non è stata ancora tracciata una linea sopra, ma poco ci manca. Dopo essere stato per settimane in cima alla lista dei desideri per il pacchetto dei difensori centrali,. Nonostante l’incontro con l’agentee la bozza di offerta presentata, la Vecchia Signora si è dovuta scontrare contro il muro issato dale la volontà del calciatore di andare all’estero.Una svolta, che ridisegna le gerarchie del mercato bianconero, alla ricerca di due centrali, uno già formato e un altro di prospettiva.: nonostante il centrale del Torino sia segnalato molto vicino all’Inter, la Juventus farà un tentativo e proverà a trattare con Urbano Cairo che, come sottolinea Tuttosport, è intenzionato a incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro: “Chi prima vende (De Ligt la Juventus o Skriniar l’Inter) per primo può anche tagliare il traguardo per il 25enne brasiliano”.Un altro profilo in rialzo è quello didel. Un contatto esplorativo è stato già fatto: “rientrerebbe tra gli investimenti onerosi, ma garantiti”. Nella lista stilata da Cherubini, però, non mancano le alternative: “da(Arsenal) a Nikola(Fiorentina), da Manuel(Borussia Dortmund) a Presnel(Psg) fino a Benoit(Monaco), Evan(Eintracht Francoforte) e al giovane Rafa(Real Madrid)”.