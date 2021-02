La svolta della Juve: idee, gioco, ma anche grande attenzione tattica alla proposta degli avversari. E anche con l'Inter non andrà diversamente, anzi.



Come scrive calciomercato.com, "con tutta probabilità, ad Hakimi Pirlo contrapporrà avversari sulla carta più 'pesanti' e più numerosi rispetto al derby d'Italia deciso dai gol di Vidal e Barella: sulla fascia sinistra bianconera infatti dovrebbero esserci Danilo e Chiesa, con Alex Sandro e Bernardeschi come alternative. Un giocatore che possa quindi attaccare tenendo bloccato Hakimi (Chiesa o Bernardeschi, in ballottaggio) e un altro (Danilo o Alex Sandro) pronto a raddoppiare sulle incursioni offensive del numero 2 nerazzurro, potenzialmente letali. In ogni caso, ad Hakimi sarà dedicata l'attenzione di due bianconeri, mentre in campionato, per una buona parte del match, Frabotta venne lasciato solo e allo sbaraglio di fronte al terzino dell'Inter". Una vera propria gabbia per prevenire e contenere le iniziative di Hakimi, del resto i risultati stanno premiando il nuovo corso di Pirlo, che ha svoltato capendo di dover giocare anche sugli avversari.