Come racconta Tuttosport, la crescita che però è già stata evidente a partire dalla svolta impressa dae dai giocatori bianconeri a partire dal derby della 10ª giornata, prima delle otto vittorie consecutive: nelle prime nove giornate la Juve aveva segnato 12 gol (1,33 a partita), rimanendo a secco in tre occasioni e producendo una media di 1,33 xGol a partita; nelle successive 10 ha realizzato 18 reti (1,8 a partita, quasi mezzo gol in più di media), producendo 1,701 xGol a giornata (quasi lo 0,4 in più).