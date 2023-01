Se laha svoltato, balzando al secondo posto in classifica grazie a una striscia dicon altrettanti, è anche merito di Massimilianoe delle sue scelte. Come riflette Il Corriere dello Sport, infatti, una delle chiavi di questa decisiva inversione di tendenza va ricercata nel sistema di gioco, e in particolare nel ritorno al buon vecchioche è anche sinonimo di(oltre che di solidità, riferimenti e copertura).Il periodo di appannamento di Leonardoè quindi stato superato con il varo di un reparto interamente brasiliano: il nuovo leader è diventato, centrale di destra accanto a Gleisone ad, reinventatosi con profitto sul lato sinistro. Solo l'ex Torino è di ruolo, mentre gli altri due sono adattati ma garantiscono opzioni diverse in fase di costruzione. Al di là di questo, però, a fare la differenza è stato forse soprattutto l'atteggiamento complessivo: la Juve è cresciuta nella. Proprio lo spirito tanto caro a Massimiliano Allegri, che ora sogna di completare un'altra incredibile rimonta.