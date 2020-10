1









Dall'Inghilterra arriva la clamorosa indiscrezione: le big europee tornano a parlare di una Superlega, con il sostegno della Fifa. E' quanto riferisce Sky Sports UK, che spiega come i discorsi siano già avanzati ipotizzando un inizio nel 2022 per quella che potrebbe diventare una European Premier League: il format, si legge, comprenderebbe 18 squadre prelevate dai top campionati europei, Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Trattative già avviate con oltre una dozzina di club per diventare fondatori e di questi si conoscono già alcuni nomi: Liverpool e Manchester United guidano le inglesi, contattati anche Arsenal, Chelsea, City e Tottenham, rimbalzano poi rumors su Barcellona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus e Bayern Monaco.