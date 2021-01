'Super'. Non lascia spazio a interpretazioni la prima pagina di Tuttosport, che sottolinea la grande vittoria bianconera contro il Napoli: vale la Supercoppa, il primo trofeo in carriera per Andrea Pirlo. "CR7, Szczesny, Morata nel nome di Pirlo" è il titolo dell'editoriale del direttore Jacobelli a tal proposito.



"Ronaldo è il lampo", titola invece il Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Il Napoli spreca, nel recuipero il sigillo di Morata: Supercoppa ai bianconeri (2-0). Il gol di CR7 accende la Juve. Ma il rigore fallito da Insigne decide la sfida". Al centro, le parole di Pirlo: "Contava solo vincere".



Su La Gazzetta dello Sport, ecco 'Juve su la Coppa': "Ronaldo fa rinascere i bianconeri: 'E si può ancora vincere lo scudetto'. Szczesny vola, Morata raddoppi. Insigne sbaglia un rigore e piange".



