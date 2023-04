. E l'occasione è una di quelle speciali, unche può regalare una fetta di qualificazione alla finale della Coppa nazionale, la prima della stagione in attesa di proseguire il cammino in Europa League. Salvo sorprese dell'ultim'ora, sia Dusanche Angelindosseranno una maglia da titolare nella sfida di domani tra, tornando a comporre insieme l'attacco bianconero come avevano fatto per l'ultima volta quasi un mese fa contro il Friburgo.Come riflette La Gazzetta dello Sport, tra problemi fisici di entrambi e turnover non sono state molte finora le occasioni in cui i due hanno potuto unire i rispettivi punti di forza per aiutare i compagni: 17 le sfide che li hanno visti protagonisti insieme, con una media di 2 punti e 1.5 gol a gara. Sia il serbo che l'argentino, inoltre, sono reduci da uno spezzone di partita poco brillante contro il, ma sanno bene che domani sarà tutta un'altra storia: innanzitutto perché di fronte ci saranno i rivali di sempre dell'Inter, che giusto un anno fa hanno strappato proprio alla Juve lain finale, e poi perché il torneo ha assunto un'importanza ancora maggiore in questi mesi, alla luce della situazione in campionato.Da una parte il fantasista, dall'altra il finalizzatore: Angel e Dusan sono finalmente pronti a unire le forze per trascinare la Juve in un rush finale di stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni.. E di una vittoria che avrebbe un peso specifico importante, per l'economia del torneo e - aspetto da non sottovalutare - per il morale della Juve.