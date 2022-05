Sicuramente non sarà Paulo Dybala ad affiancare Dusan Vlahovic la prossima stagione nell'attacco della Juventus. La Joya sembra promesso sposo dell'Inter. Ciò che è certo è che ritornerà Federico Chiesa, ex compagno del serbo alla Fiorentina. Un grande ritorno quindi. Il riscatto di Alvaro Morata resta ancora in dubbio visti i 35 milioni richiesti dall'Atletico Madrid e la Juventus che chiede ai Colchoneros uno sconto.



MERCATO - Un supporto in attacco al serbo per la prossima stagione non sarà solo il ritrovato Federico Chiesa ed eventualmente Alvaro Morata ma arriverà dal mercato. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport per alleggerire il peso sul numero 7 serbo ad affiancarlo la Juventus starebbe sondando due profili: in primis quello di Angel Di Maria in scadenza di contratto con il PSG. Attenzione a Nicolò Zaniolo della Roma che è finito anche nei radar del Milan ma tiene banco anche David Neres dello Shaktar Donetsk.