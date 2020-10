La Juventus è contenta di Alvaro Morata, sempre tra i più positivi, anche ieri contro il Barcellona, sfida in cui si è visto annullare tre gol per fuorigioco. I bianconeri, come scrivono in Spagna, sono vogliosi di riscattarlo e sono pronti a inserire Douglas Costa, in prestito al Bayern, per abbassare l'esborso cash con l'Atletico. Lo riporta calciomercato.com.