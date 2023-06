Il mercato della Juve passa inevitabilmente daper questo a Torino si aspettano una risposta definitiva sulla proposta di rinnovo nei prossimi giorni. Se il francese non accettasse di rimanere in bianconero, il club si muoverebbe subito per cercare un nuovo centrocampista., per cui potrebbe esserci strada libera visto che Inter e Milan si contendono Davide Frattesi.Da anni la Juve "rincorre" il centrocampista serbo e come riferisce Tuttosport, i dialoghi con l'agente, Mateja Kezman, sono rimasti aperti. Fino a qui, tutto si è sempre bloccato all'ultimo step, quello di trattare con la Lazio e più in particolare con il presidente, Claudio Lotito. Mai come adesso però le richieste biancocelesti sono condizionate da quel contratto in scadenza nel 2024, che Milinkovic non ha intenzione di prolungare., ritenuti troppi per un giocatore in questa situazione contrattuale. Per questo la Juve vuole inserire nell'operazione Denis Zakaria per abbassare la parte cash. Dall'altra parte però, Sarri preferisce Nicolò Rovella, che rientrerà a Torino dopo il prestito al Monza. Situazioni che si potranno approfondire però solo dopo la risposta definitiva di Rabiot.