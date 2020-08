Da tempo la situazione di Arek Milik è nota: ha trovato l’intesa di massima con la Juventus, non rinnoverà con il Napoli, che a sua volta lo venderà al migliore offerente. Ecco la fotografia della situazione dell’attaccante polacco, che la dirigenza bianconera sta guardando e riguardando per capire come toccare i tasti giusti. Stando a quanto riporta Sky Sport, nonostante l’arrivo di Pirlo, la Juve non vorrebbe perdere il vantaggio guadagnato sul giocatore rispetto alle rivali. Nell’affare potrebbe finire anche Bernardeschi, molto gradito dal tecnico Gattuso.