Come può cambiare il piano di mercato della Juventus per il centrocampo dopo che l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha ribadito il prezzo di 40 milioni di euro per Manuel Locatelli, facendo capire che le prestazioni agli Europei possono interessare anche club esteri e aumentare la concorrenza? In realtà la Juve sembra continuare a puntare dritto su Locatelli, come conferma Tuttosport oggi in edicola:Tuttavia, un'offerta di 40 milioni sull'unghia dall'estero (si parla dell'Arsenal ma non solo) batterebbe la concorrenza juventina. Ma cosa preferisce il ragazzo?Bel rebus, che si risolverà dopo gli Europei.