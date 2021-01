Come riporta il Corriere dello Sport, il budget che la Juventus ha a disposizione per arricchire la rosa con la famigerata quarta punta è pari a zero o poco più. La crisi scoppiata con la venuta del Covid-19 continua ad imperversare nel calcio, costringendo i club a lavorare su soluzioni fantasiose e fiutare opportunità in sede di mercato. Juve non esclusa, per questo si guardano soprattutto soluzione low cost per dare il cambio a Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Sul tavolo, per esempio, i nomi di Pellè e Pavoletti.