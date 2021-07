Alex Sandro, dopo i grandi inizi alla Juventus proprio sotto la prima gestione Allegri, è andato incontro nelle ultime stagioni a più di una difficoltà. E nel Brasile, in Copa America, ha perso il posto a beneficio di un tutt'altro che irreprensibile Renan Lodi. Il club bianconero però deve ottimizzare le risorse e contenere le spese, e anche per la prossima stagione sembra intenzionata a puntare sul terzino brasiliano per la fascia sinistra. Urge però un'alternativa di sicura affidabilità:Anche per questo rimane a disposizione Gianluca Frabotta, la cui cessione non è ancora stata ultimata e in queste settimane avrà occasione di provare a mettersi in mostra.