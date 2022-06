La Juventus vuole arrivare al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, il contratto del senegalese è in scadenza nel 2023. La Juventus però avrebbe già una strategia per arrivare senza trattare con i partenopei. L'obiettivo dei bianconeri è quello di assicurarsi il difensore la prossima stagione quando si libererà a zero dal Napoli. A riferirlo è Tuttosport.