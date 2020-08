A volte ritornano, anche dopo un solo anno. Come riporta Calciomercato.com, la Juventus sta pensando all’ex Moise Kean come quarta pedina del parco attaccanti. Quella pedina che quest’anno è completamente mancata nell’organico, rimpolpato sul finale da giovani dell’Under 23 come Olivieri. Una priorità di mercato, secondaria alla ricerca dell’erede di Higuain (triangolo con Roma e Napoli per Dzeko e Milik), per il quale si deve ancora trovare una modalità di risoluzione. Secondaria ma pur sempre importante, per questo Fabio Paratici è al lavoro per trovare un profilo di questo tipo, capace di completare il reparto insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala LO SCAMBIO - Prima dell’avvento del coronavirus l’identikit rispondeva al nome di Kaio Jorge, successivamente è salito il profilo di Pinamonti, negli ultimi giorni invece il calciatore più chiacchierato è Kean. 30 i milioni spesi un anno fa dall’Everton per portarlo a Goodison Park, non ripagati dalle prestazioni del classe 2000 neanche sotto la gestione Ancelotti. Nonostante i suoi atteggiamenti poco maturi mostrati in passato, la Juventus sarebbe disposta a dargli una seconda chance, Mino Raiola ne ha parlato con la dirigenza bianconera che può imbastire uno scambio con i Toffees. L’indiziato numero uno è Aaron Ramsey, che spera di rilanciarsi nell’era Pirlo che non disdegnerebbe una seconda esperienza in Inghilterra. Niente fretta, ma la Juve sta sondando il terreno per il ritorno dell’ormai ex baby fenomeno Kean.