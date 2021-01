La seconda parte del 2020 bianconero è stata all’insegna di Alvaro Morata. Un ritorno da urlo, lo spagnolo ha assunto la responsabilità dettata dal numero che porta sulle spalle, il 9, dimostrandosi maturo e abilissimo compagno di reparto per Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo è stato acquistato dall’Atletico Madrid in prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, con la possibilità di estendere il prestito per un altro anno ad altri 10 milioni, riducendo la cifra dell’acquisto di pari importo. L’agente ha confermato come la Juve sia contenta del suo rendimento, per questo il riscatto estivo è già un piano importante nelle strategie di mercato. Come riporta Calciomercato.com, Paratici e la dirigenza proveranno a trattare sul prezzo chiedendo uno sconto, come il Psg ha fatto con l’Inter per Icardi. Magari inserendo contropartite tecniche.