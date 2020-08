Calciomercato.com fa il punto sul rinnovo di Paulo Dybala, che continua a chiedere 20 milioni per il rinnovo di contratto con la Juventus, con cui è comunque legato fino al 30 giugno del 2022. Scrive CM: "La speranza da parte dei bianconeri sarebbe quella di aver già snellito abbastanza il monte ingaggi come da obiettivo per avere nuovamente uno spazio salariale tale da non correre troppi rischi futuri sul fronte Joya considerando quel contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Intanto Dybala ha parlato, si è guadagnato sul campo e non solo il diritto di porre le condizioni. La Juve prende tempo, studiando la prossima mossa".