Le intenzioni della Juventus sembrano chiare, Alvaro Morata rimarrà un altro anno in bianconero attraverso il rinnovo del prestito annuale, poi si parlerà del riscatto. Strategia confermata anche in Spagna, dove il portale iberico Todofichajes ha spiegato che il club bianconero verserà altri 10 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per prolungare il prestito. Solo in seguito, per l’appunto, la Vecchia Signora discuterà del riscatto. In caso di un altro anno di prestito, il prezzo sarà pari a 35 milioni di euro, pagali in tre esercizi.