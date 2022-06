La costruzione del nuovo centrocampo della Juventus va in una direzione. A fare l'analisi è Tuttosport che sottolinea come la Vecchia Signora stia costruendo una linea mediana fisica, che acquisterà ulteriori muscoli e centimetri con l'ingresso di Paul Pogba: "Guardare gli avversari dall’alto in basso sul campo per tornare a guardarli dalla stessa prospettiva in classifica. Guardarli dall’alto in basso soprattutto al centro del campo, dove i dirigenti bianconeri stanno allestendo per Massimiliano Allegri un reparto gigante: opera iniziata a gennaio inserendo in rosa i 191 centimetri per 81 chili di Denis Zakaria e che dovrebbe proseguire a giorni con l’innesto dei 191 centimetri per 84 chili di Paul Pogba".