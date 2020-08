Tra i tanti giocatori per i quali potrebbe accendersi un testa a testa sul mercato tra Inter e Juventus ci sono anche Sandro Tonali ed Emerson Palmieri. Secondo La Gazzetta dello Sport in vantaggio per entrambi i giocatori ci sarebbero i nerazzurri, che però ancora non hanno chiuso nessuna delle due operazioni. Nel primo caso manca ancora l'intesa col Brescia, per il terzino la Juve deve prima riuscire a piazzarne uno (probabilmente De Sciglio) per poi fare un tentativo concreto.