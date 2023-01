Una batosta, difficile da digerire, il 5-1 rimediato dalla, venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona di. Questa volta però niente linea dura, adottata dalla Vecchia Signora. Come riferisce La Stampa. Nessun piano è cambiato, rispetto a quanto preventivato in precedenza. Il giorno di riposo programmato per la giornata di ieri è rimasto invariato, non c'è nessun ritiro punitivo all'orizzonte.L'obiettivo è quello di rasserenare i giocatori, dopo la batosta rimediata nel capoluogo campano. Oggi alla ripresa degli allenamenti il tecnico Massimiliano Allegri parlerà alla squadra per analizzare l'accaduto venerdì sera e per cercare subito un modo di rialzarsi, insieme, da squadra. L'arrabbiatura nei prossimi giorni va trasformata in grinta per il match di Coppa Italia contro il Monza in casa giovedì sera. Dopo le otto vittorie consecutive senza subire reti, la Juve deve ripartire da lì, lasciando la debacle di Napoli come un caso.