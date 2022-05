La Juventus vuole Sergej Milinkovic-Savic della Lazio per la prossima stagione. Stando a quanto riferisce Sportmediaset Lotito chiederebbe 80 milioni di euro per cedere il centrocampista serbo e sarebbero vigili Paris Saint Germain e Manchester United. La Juventus però potrebbe inserire una contropartita in modo da offrire 40 milioni alla Lazio più il cartellino di Nicolò Fagioli, centrocampista da sempre stimato da Maurizio Sarri.