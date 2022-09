Si riparte. Anche dai ragazzi, come dimostrato nella conferenza stampa di ieri. Come racconta Tuttosport, era chiaramente previsto il buco da 250 milioni di euro, frutto anche di Covid e questione Ronaldo. Dall'estate 2021 però si è iniziato a lavorare in un'altra direzione, quella tracciata da, amministratore delegato e controllore dei conti bianconeri. La parola d'ordine?La nuova dirigenza, per il quotidiano, si è concentrata sull'obiettivo di ridurre del 50% le perdite nel 2022-23, di arrivare a un rosso accettabile, vale a dire sotto i 10 milioni di euro nel 23-24, e magari tornare nel 24-25 a rifiatare. Cosa vuol dire? Per Tuttosport, non ci sarà la rinuncia al top player, di certo però ci sarà maggiore attenzione al vivaio e a giocatori con salari adeguati. Per capirci: non ci saranno più casi Ramsey o Bernardeschi. In generale, ad Allegri è stata affidata una squadra che ha ingaggi lordi di 158 milioni di euro: meno 20 milioni rispetto a un anno fa.