"Matthijs voleva andare alla Juve, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Ora è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui", ha dettoin un’intervista al giornale olandese Nrc. Qualche giorno fa, a Torino, l'incontro tra Raiola e il vicepresidente bianconero Pavel. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Mino non parla mai a caso ed è evidente che abbia voluto mandare un messaggio al club. A giugno scatterà la clausola che permetterà al difensore di lasciare la Juve per