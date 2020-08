“Con il primo che si libera, si chiude”, così scrive Tuttsport in merito alle operazioni che la Juventus sta portando avanti con Edin Dzeko e con Luis Suarez. Al netto dei contatti tra Pirlo e il bosniaco e Nedved e l’uruguaiano, Fabio Paratici sta trattando ad oltranza su entrambi i tavoli, aspettando di capire su quale puntare le fiches decisive. A Roma devono risolvere il triangolo con il Napoli e portare in giallorosso Milik, per il quale mancare ancora l’accordo, mentre Suarez sta trattando la buonuscita con il Barcellona: chiede 25 milioni di euro, parti al lavoro, se rinunciasse a parte del compenso ridurrebbe i tempi di lavoro.