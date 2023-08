Sfoltito il reparto di centrocampo, laha fatto posto per un nuovo colpo in mediana. Come vi abbiamo raccontato QUI , sono 4 i nomi nella lista diper completare quel reparto. Solo nell’ultima fase del mercato, poi, si proverà ad accontentare Massimilianocon un altro profilo altamente gradito al tecnico livornese: quello di, esterno delIn questo momento, però, la priorità è sempre il mercato in uscita. Una rosa corta per l’unico impegno del campionato – oltre alla Coppa Italia -, e funzionale al gioco di Massimiliano Allegri. A questo si lavora negli uffici della Continassa., l’affondo del club bianconero, per salutaree provare il salto in un top club.Lo scoglio più grande, in questo momento, è la valutazione fatta dai brianzoli, circa. Necessariamente alta, considerato il fatto che il Corinthias detiene il. E poi, anche su quella corsia la Juventus deve sfoltire: uno trapotrebbe partire. D’altronde, il messaggio è stato ormai recepito da tutti: a fronte di un’offerta congrua, nessuno è incedibile. Attenzione, inoltre, alla possibile accelerata dell'Inter nel caso in cui si concretizzasse l'addio di Gosens. Insomma, le idee in casa Juve sono chiare, ma ancora diverse tessere del puzzle devono andare al loro posto.