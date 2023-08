Laè in attesa di riportare al centro del progetto giocatori come Paul Pogba, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per la stagione del loro rientro completo. Tuttavia i veri primi colpi di mercato che metterà a segno il nuovo ds Cristianosaranno i rinnovi contrattuali. Da Federico Chiesa al portiere polacco Szczesny. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.- La situazione più complessa è quella di Federico Chiesa, in scadenza tra due anni. L’accordo tra le parti sembra essere ancora lontano e per questo motivo si sta facendo strada l’ipotesi di un rinnovo “breve”, più semplice da raggiungere, per allontanare la possibilità di perderlo a parametro zero. Il giocatore l’ha promesso: non andrà via a zero nei prossimi anni e il club gli ha garantito che, qualora arrivasse una proposta di almeno 40-45 milioni, sarà valutata attentamente. Insomma due le ipotesi: un rinnovo breve per evitare una cessione in saldo oppure il caso 2 di un maxi incasso per le casse del club e di una nuova sfida per l’ala. Prima dell’estate 2024 però c’è un campionato da affrontare da protagonista. Allegri d’altronde punta forte su Chiesa: vuole che in questa stagione si trasformi in attaccante e metta a referto 14-16 reti nella stagione attuale.Il primo della lista è-Junior, per lui già fissato in agenda l'incontro. A settembre sarà anche il momento di Rugani, a cui sarà proposto di spalmare l’ingaggio su un contratto più lungo. Procedura simile anche per Szczesny che ha confessato di aver rifiutato diverse opportunità economicamente migliori. Già avvenuto invece un primo incontro con l’agente e il papà di Huijsen.