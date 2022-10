Negli ultimi giorni si sono susseguite le voci su un interessamento dell'Arsenal per Manuel. Centrocampista classe 1998 ex Sassuolo arrivato allala scorsa estate. Manuel arrivato agli ordini disi è preso da subito la Juventus sulle spalle, segnando anche alcuni dei gol che mancavano alla. Proprio lui che il giorno del suo arrivo ha dichiarato di essere juventino di famiglia ed arrivare a Torino per lui era il coronamento di un sogno.Una trattativa lunga e travagliata quella per portare il centrocampista del Sassuolo a Torino, sponda bianconera. Proprio per questo il giocatore sembrava dovesse rappresentare un pilastro per la nuova Juve. Poi in conferenza stampa le parole di Massimiliano Allegri che hanno fatto discutere:Manuel avrebbe rappresentato l'escluso di lusso,. Poi la grande prestazione contro il Bologna prendendosi letteralmente sulle spalle il peso del centrocampo. Domani inl'obiettivo sarà soltanto uno: quello di riconfermarsi e di convincere il tecnico livornese che non è soltanto il dodicesimo, ma che in questo centrocampo Manuel può fare la differenza. Dal canto suo il tecnico livornese probabilmente ha cercato di spronare ulteriormente Locatelli a crescere e a migliorare, sentendo maggiormente la competizione dettata dai compagni.