La scelta bianconera, alla fine, ha premiato. Con la Fiorentina che ha deciso di rischiare, nella semifinale di Coppa Italia all'Allianz Stadium la Juve ha puntato tutto sulle ripartenze, andando a cercare subito la profondità appena riconquistata palla sfruttando la parità numerica dei difensori centrali viola contro Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. La strategia è andata a buon segno, dicevamo, ma in misura minore di quanto avrebbe potuto. Come riflette l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, ultimo passaggio e tiro restano un neo per la squadra di Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto chiudere il match con un risultato ancora più rotondo se solo avesse gestito meglio alcune potenziali occasioni da gol.

"Perché ad esempio al 7' - scrive il quotidiano - Vlahovic aspetta troppo a servire Morata, che finisce in fuorigioco (e comunque si fa fermare da Dragowski); al 12' è Rabiot a servire troppo arretrato lo spagnolo, che manda lo stesso al tiro il serbo, ma da una posizione defilata da cui il portiere della Fiorentina gli respinge il diagonale". Ancora, "la Juventus ha chiuso il tempo con un altro contropiede pericoloso non sfruttato a dovere, con una galoppata di Rabiot che ha portato a un tiro da fuori di Bonucci". Nella ripresa, ecco infine una "verticalizzazione di De Sciglio per Vlahovic a destra e servizio verso il centro per Zakaria, fermato dal palo". Il suggello alla strategia bianconera è comunque arrivato, in pieno recupero: "Merito in primis di un gran controllo in corsa di Kean che si è lanciato nella metà campo viola, dove poi Dybala e Cuadrado hanno rallentato prima della gran giocata del colombiano per l'assist a Danilo". La ciliegina sulla torta di una partita che comunque i padroni di casa avevano ormai messo in cassaforte.