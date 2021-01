"Più diversi non potrebbero essere, Juan Cuadrado e Wojciech Szczesny. Uno è colombiano, l’altro polacco. Uno corre, eccome se corre. L’altro para, eccome se para. Uno ama ballare. L’altro canta e scrive canzoni. Entrambi però sono stati protagonisti assoluti della vittoria in Supercoppa della Juve. Anche se uno ha avuto l’ok per scendere in campo solo il giorno stesso della partita e l’altro sapeva di dover blindare a doppia mandata la porta bianconera già dalla vigilia. Cuadrado e Szczesny, personaggi tra i personaggi del primo trofeo vinto dalla Juve nell’era Pirlo".



La strana coppia della Juve, raccontata così dal Corriere Torino, che li esalta e ne sottolinea la bravura. E aggiunge: "E forte, fortissimo, si è confermato anche Szczesny. Semplicemente decisivo contro il Napoli, il portiere polacco è come se avesse realizzato una doppietta in Supercoppa. Il primo gol lo ha segnato negando al Chucky Lozano la rete del vantaggio nel primo tempo, respingendo il tentativo sottomisura del messicano a botta sicura con un riflesso clamoroso. Il secondo capolavoro è arrivato a tempo scaduto, quando ha disinnescato un altro tentativo del messicano reso imprevedibile dalla deviazione di Chiellini e il risultato era ancora di 1-0. Due parate pesanti come due gol segnati, che sono valsi la Supercoppa".