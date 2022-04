1









La sconfitta contro l’Inter è solo la punta dell’iceberg. Avrebbe rappresentato un punto di svolta, l’inizio della rincorsa ai primi posti della classifica; al contrario, è valsa l’uscita dalla lotta allo scudetto. Oltre l’ultimo match contro i nerazzurri, però, la stagione della Juventus è costellata di occasioni perse, errori, sfortuna e, alla fine, rimpianti. Perché, in un torneo dove le prime della classe sembrano tutto meno che infallibili, l’impressione è che la Vecchia Signora avrebbe potuto lottare per la vittoria finale.



A meno di clamorose sorprese, dopo l’ultimo turno di campionato e i recuperi, il posto in Champions League sembra essere cosa fatta, per la Juventus. Per questo, con un po’ più di serenità, ci si può guardare indietro, vedere il percorso fatto, gli scivoloni presi. Come detto, la sconfitta contro l’Inter – in una delle partite meglio giocate in stagione -, è solo l’ultima delle svolte mancate. Per rimanere ai big match, la compagine bianconera non ha vinto nemmeno uno scontro diretto contro le prime della classe; una mancanza che, in termini di punti e mentalità, si fa sentire eccome.



Si è aggiunta la sfortuna. Gli alibi ci sono, anche se sarebbe riduttivo limitarsi a chiamarli così. Parliamo degli infortuni, ovviamente. Sono stati la costante, da inizio stagione alla fase finale. Muscolari o traumatici, di lunga durata o recuperi brevi, l’infermeria non si è mai svuotata, mentre il sito ufficiale del club si è riempito di comunicati, che hanno annunciato diagnosi e tempi di recupero. Sicuramente, un aspetto da correggere; su questo, sono già iniziate le valutazioni dalle parti della Continassa.



A tutto questo, si aggiunge un inizio di stagione shock. L’addio improvviso di Cristiano Ronaldo che ha destabilizzato l’ambiente, gli errori di Szczesny – che si è poi ampiamente riscattato -, che sono valsi punti pesanti.



Negli ultimi mesi, dalle parole dei protagonisti in bianconero, una costante: “Siamo diventati una squadra”. Quello che è mancato, con il consolidarsi del gruppo, è stato un ulteriore step mentale, quello che forma un gruppo vincente. Perché sì, la sensazione è che la Juventus potesse vincere lo scudetto ma no, non ha fatto nulla, o quasi, per dimostrarlo.