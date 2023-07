L'avvicinamento dellaall'obiettivorischia di complicarsi, poiché il giovane esterno destro svedese dello Spezia è molto richiesto sia in Italia che all'estero. Holm è un talento di grande prospettiva, con 23 anni e un fisico imponente, ed è considerato uno dei profili più graditi dalla Juventus per rinforzare il reparto degli esterni, sia a destra che a sinistra in caso di necessità. Nella prima metà della scorsa stagione, Holm aveva dimostrato il suo valore, ma un infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per la seconda parte della stagione, con conseguenze nefaste per lo Spezia, che ha perso uno dei suoi punti di forza. Tuttavia, sembra che il ragazzo abbia lasciato alle spalle i suoi problemi fisici, e il suo utilizzo nelle prime amichevoli ha attirato nuovamente l'interesse di molti club, inclusa la Juventus.Le trattative per Holm sono state ampie e diverse squadre, tra cui l'Inter e l'Atalanta, hanno manifestato interesse per il giocatore. Tuttavia, lo Spezia ha mantenuto una richiesta alta di 15 milioni di euro per la sua cessione. Per la Juventus, i colloqui con lo Spezia sono stati focalizzati sul tentativo di abbassare la richiesta economica, anche attraverso l'inserimento di contropartite tecniche come De Winter e Huijsen. La possibilità di scambi di giocatori è stata valutata, ma la distanza tra le parti rimane significativa. Lo riporta Tuttosport.