Quella di Massimiliano, alla vigilia della sfida contro l’, è stata una conferenza stampa densa di temi. In mezzo a questi, il tecnico livornese ha confermato le impressioni di inizio stagione, su quale sarà il piano gara dei bianconeri, su come dovranno essere interpretate le partite.Quanto visto nel precampionato, durante le amichevoli, è la strada intrapresa. Ripetuta poi all’esordio contro l’Udinese e svanita contro il Bologna. La parola d’ordine della stagione è: intensità.Anche per questo è stata abbassata l’età media della rosa.Le indicazioni arrivano direttamente dalle parole di Massimiliano Allegri: “Vero che giochiamo una volta a settimana, ma, quindi bisogna spingere subito all'inizio e i 5 cambi devono servire a mantenere il ritmo alto”.Un messaggio chiaro su quella che deve essere la nuova Juventus, in questo plasmata anche dal lavoro di Magnanelli coordinato dallo stesso Allegri. “Lavoriamo per migliorare le prestazioni e i giocatori”.