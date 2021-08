"Grazie". Una sola parola e tanti significati. Cristiano, attraverso le sue stories di Instgram, ha salutato e ringraziato i tifosi accorsi alla Continassa - invitati dalla società - ad assistere all'allenamento aperto al pubblico. Un'ora di sgambata in cui Cristiano si è divertito insieme ai compagni, calciando in porta e scherzando con diversi compagni. Attraverso i suoi social, immortalato mentre è intento a salutare sugli spalti, ha voluto ringraziare per il supporto.