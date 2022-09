La Juventus questa sera affronterà il Benfica nella seconda gara del girone di Champions League. In campo alle 21 all'Allianz Stadium, ecco alcuni numeri su precedenti e incroci tra squadre italiane e portoghesi, da Juventus.com:"Laha perso solo una delle nove partite casalinghe contro squadre portoghesi in competizioni europee (7V, 1N), anche se la sconfitta è arrivata proprio contro il Benfica (0-1 nel maggio 1968). I bianconeri sono imbattuti nelle ultime sette gare da quel ko, con sei successi (1N), inclusa l’ultima contro Porto nella scorsa Champions League 2020/21 (3-2).In tutte le competizioni, ilè uscito sconfitto in 10 delle ultime 12 trasferte contro squadre italiane (1V, 1N), e l'unica vittoria in questa serie è arrivata contro la Fiorentina nella Coppa delle Coppe 1996-97. I portoghesi hanno perso tutte e tre le trasferte in Italia disputate in Champions League".