Quest'oggi la Juventus ha comunicato l'ufficializzazione e le cifre dell'operazione di mercato che ha portato Rovella alla Juventus e Portanova e Petrelli al Genoa. Operazione di mercato che è fruttata una plusvalenza immediata di 17,2 milioni di euro. Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli, non ha perso occasione per intervenire a proposito, attraverso il suo profilo Twitter: "C’è chi fa plusvalenze con i giovani per 17 milioni per mettere i conti a posto e chi invece paga in anticipo lo stipendio di gennaio a tutti i calciatori. Di chi sto parlando? A proposito... per un amico... succede nel calcio italiano".