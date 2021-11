Toccherà ancora a Federico, grande ex della partita. Con la Fiorentina, l'esterno tornerà a correre sulla fascia. E come racconta il Corriere dello Sport, è necessario che Chiesa anche più di Alvaro Morata e Paulo Dybala sappia raddoppiare corse e sforzi pure in fase difensiva. "Non a caso Allegri ieri ha puntualizzato questo aspetto, parlando in generale e non del numero 22 bianconero. Eppure sono in molti ad aver individuato proprio in Chiesa il bersaglio della frecciatina di Max, con quella faccia un po' così: "I calciatori sono strani, perché quando c'è da fare la fase difensiva 'uhm'", le parole del tecnico.