"Se Allegri andrà via a fine stagione, un’idea che lo stesso Max sta maturando al termine di un biennio maledettamente complicato e con ottimi risultati nonostante non sembri più a suo agio in certi ambienti societari, allora l’erede appare già designato", scrive il Corriere dello Sport. Il riferimento è ad Antonio Conte, che nell'ultimo periodo ha lanciato tanti messaggi diretti ai bianconeri. La Juventus continua a smentire ogni voce su una successione tecnica imminente, ma la stima nei confronti de tecnico leccese, l’uomo che costruì le basi per il ciclo straordinario dei 9 scudetti di fila, è immutata. Conte ha detto "no" al Napoli e la sua famiglia vive a Torino, tutti fattori che portano a credere a un ritorno più che mai possibile.