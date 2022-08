Quel sì che tardava ad arrivare e che sembrava potesse addirittura non arrivare mai, fino all'improvvisa accelerata e conseguente chiusura della trattativa. El Fiedo, come lo chiamano inha scelto laper continuare a brillare ma la Juventus ha scelto Angel per ritornare ad essere a tutti gli effetti tra le grandi. I numeri dell'argentino sono da urlo, nella sua nuova villa con piscina e vista su Torino colleziona i suoiAngel èHa scelto il capoluogo torinese per mettersi in gioco in un nuovo campionato lui che ha giocato per anni in Liga con ilpoi la triste parentesi in Premier League con il, il trasferimento in Ligue 1 con iled ora la Serie A con la Juventus che vuole ritornare grande.Di Maria questa sera avrà un grande compito: quello di. Una scelta non casuale: proprio con quel numero sulla schiena aveva vinto la Champions League con il Real Madrid. Il compito di Angel è duplice: dovrà fornire assist ai suoi compagni, andare a segno ma soprattutto dovrà crescere Dusan, il grande talento arrivato dalla Fiorentina lo scorso gennaio. Sotto l'ala di Di Maria anche Dusan può diventare a tutti gli effetti grande.