Come mai la Juve segna così poco? Per La Gazzetta dello Sport, i centrocampisti sono i primi imputati. Non solo per i soli 7 gol segnati in campionato, ma anche per la poca efficacia in Champions. C'è inoltre una clamorosa statistica emersa a fine marzo. Eccola: la Juventus, tra le 20 squadre di A, è ultima per tiri in porta tentati dai centrocampisti. La pericolosità nel tiro da fuori, la Juve non l'ha mai avuta ed è mancata anche nel recente passato. E del resto, Locatelli, Arthur, McKennie, Zakaria, Rabiot e Bentancur (in rosa fino a gennaio) non sono certo specialisti del tiro da lontano.