Prima del match contro il Maccabi Haifa,Il record negativo da questo punto di vista risale al 2013, quando i bianconeri arrivarono addirittura a otto gare consecutive con una rete subita. Quest'anno, tra Psg e Benfica, già quattro gol concessi, oltre ai quattro che la squadra di Massimiliano Allegri aveva subito negli ottavi della passata stagione contro il Villarreal. Numeri che non lasciano tranquilla la Juventus in vista delle prossime sfide in Europa.