Tre gol in tre partite e la volontà di mettersi sulle spalle l'attacco della Juventus: domani Dusan Vlahovic sfida lo Spezia, squadra contro la quale ha la miglior media tra minuti e gol segnati, tra quelle contro cui ha giocato almeno quattro volte: un gol ogni 84' per il serbo contro i liguri, quattro in totale. Contro lo Spezia per Vlahovic è arrivata anche l'ultima tripletta in Serie A, nell'ottobre del 2021 con la maglia della Fiorentina.