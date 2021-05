Oggi doppio appuntamento su #JuventusTV!



https://t.co/N6nSrZQRiM



Alle ore 16.30 l'#Under19 Femminile affronterà l'@ASRomaWomen nella Finale Scudetto



Alle ore 19.00 la Primavera di Mister Bonatti giocherà a Vinovo il Derby d'Italia #JuveRoma #JuveInter pic.twitter.com/9s8ZLoMJwR — Juventus TV (@JuventusTV) May 29, 2021

Un sabato a tinte bianconere quello di oggi. La stagione, infatti, non è finita per tutti. La squadradellesarà impegnata quest'oggi alle 16:30 nella finale scudetto contro le pari età della. La squadramaschile, invece, scenderà in campo alle 19 a Vinovo per il, una sfida che vale il primato in classifica.