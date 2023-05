Mancano due partite alla fine della stagione ma in realtà per la Juve non sarà così, o almeno lo sarà solo sul campo. Giugno infatti sarà un mese cruciale per il futuro del club e in cui ci saranno le prime vere certezze. A partire dal fronte giudiziario, visto che il 15 giugno ci sarà l'udienza per la manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette. In quella data, come riferisce Tuttosport, potrebbe già essersi insediato il nuovo direttore sportivo così come sarà più chiara la posizione di Massimiliano Allegri. Senza dimenticare che sarà anche il mese in cui inizieranno i primi movimenti di mercato.